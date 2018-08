Die Welt trauert um Aretha Franklin.

“In einem der dunkelsten Momente unseres Lebens können wir nicht die angebrachten Worte finden, um den Schmerz in unseren Herzen auszudrücken. Wir haben unsere Matriarchin verloren, den Fels unserer Familie. (…) Wir haben eure Liebe für Aretha gefühlt und es hilft uns zu wissen, dass ihr Erbe weiterleben wird.” (Franklins Familie per Mitteilung)

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. August 2018

(Ex-) US-Präsidenten bekunden Trauer

“Die Queen of Soul, Aretha Franklin, ist tot. Sie war eine großartige Frau, mit einem wunderbaren Geschenk von Gott, ihrer Stimme. Sie wird vermisst werden!” (US-Präsident Donald Trump via Twitter)

“Mit ihren Kompositionen und ihrem unübertroffenen musikalischen Können hat Aretha die amerikanische Erfahrung definiert. In ihrer Stimme konnten wir unsere Geschichte fühlen, alles davon und alle Schattierungen – unsere Macht, unseren Schmerz, unsere Dunkelheit, unser Licht, unsere Suche nach Erlösung und unseren hart erarbeiteten Respekt. Sie hat uns dabei geholfen, uns verbundener zu fühlen, hoffnungsvoller und menschlicher. Und manchmal hat sie uns auch nur dabei geholfen, alles zu vergessen und zu tanzen.” (Der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle per Mitteilung)

“Hillary und ich betrauern den Verlust unserer Freundin Aretha Franklin, einer der größten Schätze Amerikas. Mehr als 50 Jahre lang hat sie unsere Seelen berührt.” (Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau und frühere US-Außenministerin, Hillary Clinton, per Mitteilung)

“Nie und nimmer werde ich Washington im Jänner 2009 vergessen. Beißende Kälte bei Obamas Amtseinführung und #Aretha Franklin sang, wie nur sie es kann, “My Country, ‘Tis of Thee”. So ein Glück, sie erlebt zu haben. Sie war die Größte.” (Regierungssprecher Steffen Seibert)

“Der Verlust von Aretha Franklin ist ein Schlag für all diejenigen, die echte Musik lieben: Musik von Herzen, von der Seele und der Kirche.” (Musiker Elton John bei Instagram)

What a life. What a legacy!

So much love, respect and gratitude.

R.I.P. @ArethaFranklin https://t.co/400K1U5IHI — Carole King (@Carole_King) 16. August 2018

“Was ein Leben. Was eine Hinterlassenschaft! So viel Liebe, Respekt und Dankbarkeit.” (Musikerin Carole King via Twitter)

One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 16. August 2018

“Einer der Höhepunkte meiner Karriere war es, mit Aretha Franklin bei den Tony Awards zu singen. Eine Erfahrung wie aus einer anderen Welt. Eine der besten Sängerinnen aller Zeiten. Du wirst von allen vermisst werden.” (Schauspieler Hugh Jackman via Twitter)

Salute to the Queen. The greatest vocalist I’ve ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16. August 2018

“Ehre der Königin. Die großartigste Sängerin, die ich je kannte.” (Musiker John Legend via Twitter)

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16. August 2018

“Lasst uns alle einen Moment nehmen, um dem wunderschönen Leben von Aretha Franklin zu gedenken, der Königin unserer Seelen, die uns alle über viele, viele Jahre inspiriert hat. Sie wird vermisst werden, aber die Erinnerung an ihre Großartigkeit als Musikerin und wunderbarer Mensch wird uns immer bleiben.” (Sänger Paul McCartney via Twitter)

“Oh Queen, oh Queen, wie ich weine, wenn ich dich gehen sehe. Wie so viele andere, betrauere ich diesen Verlust.” (Schauspielerin Kate Hudson bei Instagram)

Today we have lost one of the greatest. She will always be remembered and admired. Aretha Franklin, rest in peace. We love you. — Ricky Martin (@ricky_martin) 16. August 2018

“Heute haben wir eine der besten verloren. Sie wird für immer in Erinnerung bleiben und bewundert werden. Aretha Franklin, ruhe in Frieden. Wir lieben dich.” (Sänger Ricky Martin via Twitter)

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 16. August 2018

“Es ist schwer, sich eine Welt ohne sie vorzustellen. Sie war nicht nur eine einzigartig brillante Sängerin, sondern auch ihr Engagement für Bürgerrechte hat die Welt verändert.” (Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand via Twitter)

Auch die Sängerin Diana Ross äußerte sich bestürzt. Popstar Mariah Carey twitterte, Franklin habe mit ihrer Musik und ihrem Einsatz für Bürgerrechte “mir und vielen anderen die Türen geöffnet”. Die Sängerin Bette Midler schrieb auf Twitter, mit Franklin sei “die großartigste Stimme in der amerikanischen Populärmusik verstummt”.

An unbelievable woman and voice. It was an honor to meet and perform with the Queen of Soul. RIP Aretha Franklin ❤️💔https://t.co/BQBtdPuoZO — Shania Twain (@ShaniaTwain) 16. August 2018

“Eine unglaubliche Frau und Stimme.” (Sängerin Shania Twain via Twitter)

The Queen of Soul has left this earth to sit on her throne in heaven. How blessed we were to hear the best that God had to offer in her voice. RESPECT!

📷: Mark Seliger pic.twitter.com/v9OxtyrZ74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 16. August 2018

“Die Queen of Soul hat die Erde verlassen, um auf ihrem Thron im Himmel zu sitzen. Wie viel Glück wir hatten, dass wir das beste, was Gott anzubieten hat, in ihrer Stimme hören durften. Respekt!” (Sänger Lenny Kravitz via Twitter)

As the One and Only ‘Queen of Soul’ Aretha Franklin was simply peerless. She has reigned supreme. and will always be held in the highest firmament of stars as the most exceptional vocalist, performer and recording artist the world has ever been privilege… https://t.co/7DH7TIP3Nl pic.twitter.com/HfQh7kLM4o — Annie Lennox (@AnnieLennox) 16. August 2018

Die britische Sängerin Annie Lennox, die in den 80er Jahren mit Franklin das Duett “Sisters Are Doin’ It For Themselves” sang, würdigte Franklin als “unvergleichliche” Sängerin. “Selbst Superlative reichen nicht aus”, um sie zu beschreiben, schrieb die Eurythmics-Sängerin.

We mourn the passing of Aretha Franklin, the Queen of Soul. Her voice will keep lifting us, through the music she gave the world. Our thoughts are with her family, her loved ones and fans everywhere. Take her hand, precious Lord, and lead her home. 🎶 pic.twitter.com/I84HTEVZU1 — Tim Cook (@tim_cook) 16. August 2018

“Wir betrauern den Tod von Aretha Franklin, der Queen of Soul. Ihre Stimme wird uns weiter tragen, durch die Musik gab sie uns die Welt.” (Apple-Chef Tim Cook bei Instagram)

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16. August 2018

Rockstar Mick Jagger hat die im Alter von 76 Jahren gestorbene Soul-Legende Aretha Franklin als inspirierend bezeichnet. “Wo man auch war, sie hat dich immer in die Kirche gebracht”, teilte der Frontmann der Rolling Stones am Donnerstag mit. Ex-Beatle Paul McCartney würdigte sie im Kurznachrichtendienst Twitter als großartige Musikerin und ausgezeichneten Menschen.

(APA/S24)