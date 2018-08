Die Wunderwaffen in der Gesichtspflege: Wirkstoffmasken, Ampullen und Seren

Auch im Sommer muss der Haut viel Aufmerksamkeit geschenkt werden und damit sie gesund bleibt, empfiehlt sich der Einsatz von Boostern wie Seren, Wirkstoffampullen und Feuchtigkeitsmasken wie Hyaluronvliese, etc. Durch ihre optimale Wirkung versorgen sie die Haut mit der nötigen Feuchtigkeit. Dieser Kick wirkt sich sofort auf die Optik aus und auf das angenehme Hautgefühl sollte niemand verzichten.

Wirkstoffampullen und Seren als Therapie für die Haut

Gerade nach dem Sommer neigt das Gesicht tendenziell dazu, sehr trocken zu werden. Insbesondere die Kombination von zu viel Sonneneinstrahlung, Salzwasser und zu wenig Pflege trägt ihren Teil zu dieser Entwicklung bei. Die Hautbarriere wird attackiert und ohne ausreichende Pflege wird die Haut in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Schutzschildfunktion gegen Viren und Bakterien geht dadurch verloren.

Sowohl aus dermatologischer, als auch aus biologischer Sicht geschieht Folgendes: Wird die Haut in Mitleidenschaft gezogen, dann wird der ganze Mensch angreifbar. Sowohl der Energiekreislauf, als auch die Individualität leiden darunter. Es muss nämlich beachtet werden, dass die Haut auf das innere Milieu des Organismus einen entscheidenden Einfluss hat. Viren und Bakterien können aufgrund der eingeschränkten Schutzfunktion leichter in die Haut eindringen, da die Filterung nur noch unzulänglich funktioniert. Im Körperinneren soll der benötigte Schutz kompensiert werden, weshalb das Immunsystem plötzlich auf Hochtouren läuft. Das Energieaufkommen im Körper wird erheblich gesteigert, obwohl die Energien auch an anderer Stelle gebraucht werden.

Somit bleibt festzuhalten: Wenn durch Wirkstoffbomben wie Masken, Ampullen und Seren der Säureschutzmantel der Haut konsolidiert wird, dann kann der Schutzwall der Haut seine Aufgaben wieder gewohnt zuverlässig verrichten.