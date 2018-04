Die Zwergerl sind zurück im “Zwergerlgarten”

Die Zwerge kehrten am Montag aus Hallein in den Basteigarten zurück. Die Aufstellung und Neugruppierung der barocken Figuren hat somit begonnen. Bis Mitte der Woche stehen die 17 barocken Figuren auf ihren neuen Plätzen, wie die Stadt Salzburg in einer Aussendung ankündigte. Im Anschluss werden die Wege und Grünflächen gestaltet.



Zwerge auf Rundumerneuerung in Halleiner Werkstatt

Mitte November übersiedelten die Zwerge in die Halleiner Werkstätte des Steinmetzmeisters Erich Reichl. Dort erhielten die Figuren eine schonende Rundumerneuerung.

Am Freitag, 25. Mai, gibt es ein „Zwergerlfest“ mit Musik und jeder Menge Information über die Geschichte und Besonderheiten der Salzburger Zwerge.

Wie der Zwergerlgarten entstand

Ende des 17. Jahrhunderts entstand unter Erzbischof Johann Ernst Graf Thun der Zwergerlgarten im Park von Schloss Mirabell. Die ersten Zwerge wurden vermutlich 1691/92 gefertigt, wahrscheinlich von einem Künstlerkollektiv unter Leitung von Ottavio Mosto und Bernhard Michael Mandl. Der Garten – im Bereich des heutigen Zauberflötenspielplatzes – war 1695 weitgehend fertig. Er ist nach heutiger Kenntnis der älteste Zwergengarten Europas.