Diese Jobs hättet ihr bei Hitze gerne

Eiswürfelhersteller hört sich bei dieser Hitze schon verlockend an. (Archivbild) - © dpa/A2955 Wolfgang Kumm

Die Hitze hält Salzburg seit zwei Wochen in Atem. Die Glücklichen unter uns haben in diesen Tagen Urlaub und genießen die Sonne am See, alle anderen schwitzen mehr oder weniger fröhlich in der Arbeit. Doch es gibt auch Jobs, die bei den aktuellen Temperaturen für Abkühlung sorgen. Diese Jobs hättet ihr gerne bei Hitze.