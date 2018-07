Diese Regeln gelten bei Hitze am Arbeitsplatz

Grundsätzlich spricht man bei übermäßiger Hitze von einem Arbeitsabfall zwischen 30 und 70 Prozent, weiß Christine Klien, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, im APA-Gespräch. Es drohen u. a. Flüssigkeits- und Elektrolytverlust, Herz-Kreislaufprobleme, Sonnenstich, Hitzeschlag bis zum Hitzekollaps.

Aber: “Auch bei 35 Grad im Schatten gibt es keine Hitzeferien für Arbeitnehmer”, klärt die Salzburger Arbeiterkammer auf. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, den Arbeitsplatz zu verlassen, wenn die sommerliche Temperatur zu hoch ist. Da aber gesetzlich bei Hitze am Arbeitsplatz nicht allzu viel geregelt ist, haben wir für euch Tipps, damit ihr auch bei den derzeit hohen Temperaturen gut durch den Arbeitstag kommt.

So warm darf es maximal sein

In der Arbeitsstättenverordnung ist die Sache so ausgewiesen: Gibt es am Arbeitsplatz eine Klimaanlage, dann muss die auch funktionieren und es müssen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgrenzen eingehalten werden. Genau heißt das: Bei “normaler” körperlicher Belastung wie z. B. häufigem Stehen muss die Raumtemperatur zwischen 18 und 24 Grad betragen; bei Tätigkeiten mit geringer körperlicher Belastung wie im Büro zwischen 19 und 25 Grad. Die Luftfeuchtigkeit muss 40 bis 70 Prozent betragen. Dass ein Unternehmen seinen Mitarbeitern eine Klimaanlage zur Verfügung stellen muss, ist aber gesetzlich nicht verankert. Ratsam ist es in den frühen Morgenstunden intensiv durchzulüften.

Bei Klimaanlagen sollte allerdings darauf geachtet werden, dass diese nicht zu kalt eingestellt sind: “Der Unterschied sollte nicht mehr als sechs Grad betragen – wenn es also draußen 30 Grad hat, dann die Klimaanlage auf 24 Grad einstellen”, rät Klien. Sonst drohen u. a. Muskelverspannungen und Kopfschmerzen – und wieder ein Leistungsabfall. HIER haben wir für euch zusammengefasst, was bei einer Klimaanlage im Auto zu beachten ist.

Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung

Abgesehen davon ist der Arbeitgeber verpflichtet, seine Mitarbeiter vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, z. B. durch bauliche Maßnahmen wie Jalousien. Sind solche Maßnahmen nicht möglich, dann müsse organisatorisch umgeändert werden, etwa Personal nur zwei Stunden am betroffenen Arbeitsplatz werkeln zu lassen statt acht. Erst als dritte Lösung, wenn also baulich und organisatorisch nichts zu machen ist, können individuelle Maßnahmen wie z. B. eine Schutzausrüstung ergriffen werden. Der Chef kann sich also nicht einfach die günstigste Variante aussuchen und z. B. seinem Mitarbeiter am Schreibtisch nur ein Kapperl auf den Kopf setzen.

Arbeitgeber muss Trinkwasser zur Verfügung stellen

Auch was Arbeitspausen bei Hitze anbelangt, sind keine gesetzlich verpflichtenden Abweichungen vorgesehen. Trinkwasser muss der Arbeitgeber zwar zur Verfügung stellen – mengenmäßig ist aber auch hier nichts genauer definiert.

Klien rät jedenfalls dazu, genügend zu trinken. Wobei der Flüssigkeitsverlust nicht allein durch Kaffee ausgeglichen werden sollte. Achten sollte auch jeder auf seine Kost – leichtes Essen ist angesagt: “Fettiges wie eine Leberkäse-Semmel ist nicht ideal, weil es schwer ist”, meinte Klien.

Darf ich in kurzen Hosen arbeiten?

Lockerungen bei den Kleidungsvorschriften können auch nur vonseiten der Arbeitsmedizin empfohlen werden; vorgeschrieben sind sie nicht. Grundsätzlich steht es einem Chef natürlich frei, seinen Mitarbeitern – gegen Bezahlung jederzeit – freizugeben; immerhin sinkt mit der Hitze auch die Leistung. Organisatorisch könnte man Mitarbeiter aber früher zu arbeiten beginnen lassen; auch genügend Pausen sollten eingelegt bzw. Körperhaltungen öfters gewechselt werden, damit der Blutdruck keine Probleme macht.

Vor allem bei Arbeiten im Freien macht die Hitze zu schaffen./APA/BARBARA GINDL/Archiv ©

Hitze für Bauarbeiter “Schlechtwetter”

Bei längerem Arbeiten im Freien empfiehlt die Arbeitsinspektion zusätzlich u. a. das Tragen von luftdurchlässiger UV-sicheren Kleidung und einer Kopfbedeckung, wobei eine Durchlüftung gewährleistet sein sollte. Auch sollten Sonnenschutzbrillen und entsprechende Sonnenschutzmittel bereitgestellt werden, ebenso wie Schutzhandschutze für das Angreifen erhitzter Oberflächen.

Für Bauarbeiter (und auch für Zimmerer, Gipser, Dachdecker, Pflasterer und Gerüster) fällt Hitze als Schlechtwetter im Sinne des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes, informiert die AK. Bei drei Stunden mit mehr als 35 Grad im Schatten, bewirke dies “Schlechtwetter für den Rest des Tages”. Dafür gebühre der sogenannte “Sechziger”. Die Entscheidung darüber, ob gearbeitet wird oder nicht, obliege aber dem Arbeitgeber.

