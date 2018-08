Diese vier Teams spielen um Aufstieg in der Salzburger Liga

Sollte die Reform der Regionalliga West am 14. September bei der Präsidiumssitzung des ÖFB abgesegnet werden, würden drei Teams den Sprung in eine höhere Liga schaffen. Damit ist klar, dass heuer nicht nur der Titel viel Wert sein könnte. Spannung pur also? Ganz gleich, ob der/die Aufsteiger nächste Saison in der “Eliteliga” oder “Regionalliga Salzburg” spielen wird. Für uns stehen die heißen Titelanwärter schon vor dem Start fest.

Titel ein Muss

Der haushohe Favorit heißt natürlich SAK. Für die stark aufgerüstete Truppe im Zentrum der Stadt Salzburg zählt nur die Trophäe in der höchsten Spielklasse des Bundeslands. “Wir wollen unbedingt Meister werden”, gibt Trainer Andreas Fötschl im Gespräch mit SALZBURG24 zu. Die “Star-Elf” der Blau-Gelben kann sich eigentlich nur selber schlagen. Immer wieder betonen Jukic, Kopleder und Fötschl selbst, dass “jeder seine eigenen Interessen hinten anstellen muss.” Denn nur, wenn der 23-Mann-Kader – gespickt mit Ex-Profis wie Robert Strobl und Elias Kircher – als Einheit auftritt, geht der Titel über die Nonntaler. Der erste Härtetest erfolgt am Freitag um 19 Uhr gegen Neumarkt. S24-Prognose: Platz eins

Neben Stefan Federer ist Alex Peter jun. der Dirigent im Mittelfeld des SAK. /Krugfoto ©

Still und heimlich auf der Überholspur

Der gefährlichste Konkurrent auf die Trophäe wird wohl der zweifache Vizemeister Neumarkt sein. Der große Trumpf der Wallerseer heißt Kontinuität. Der Kader blieb in den vergangenen Saisonen nahezu immer gleich. Bis auf Avdic, Pocev und Eder verließ heuer kein Spieler den Verein. Mit Tomislav Jonjic stoß ein neuer, hungriger Trainer zu Hübl und Co. dazu. Das gesamte Team kennt die Liga wie die eigene Westentasche und weiß worauf es ankommt. Gelingt es Abwehrchef Ettlmayr und seinen Vorderleuten Patzer gegen die vermeintlich “kleineren” Clubs zu vermeiden, sehen wir für die Neumarkter freie Bahn auf der Überholspur. Ganz still und heimlich. S24-Prognose: Platz zwei

Violette Wunderwuzzis?

Eine gute Saison ist der stark verjüngten Mannschaft von Christian Schaider ebenso zuzutrauen. Mit dem Grödig-Quartett und Hannes Endletzberger kam viel Qualität bei der Frischzellenkur der Salzburger Austria hinzu. Die Vorbereitungsspiele sowie der Landescup lassen die Fans in Maxglan wieder von einer höheren Liga träumen. Teilweise verzauberten die “violetten Wunderwuzzis” beim Salzburger Layenberger Cup ihre Anhänger. Gruber, Erdogan und Co. könnte die Rolle als vermeintlicher “Außenseiter” durchaus gut gefallen. Bereits am Sonntag steht gegen Straßwalchen die erste Standortbestimmung auf der Tagesordnung. S24-Prognose: Platz drei

Viele Hoffnungen ruhen bei Austria Salzburg auf Stürmer Eyüp Erdogan (Mitte). /Krugfoto ©

Salz in der Suppe

Spricht man von Top-Teams in Salzburg, darf natürlich auch Eugendorf nicht fehlen. Nach vier Jahren in der Westliga konsolidierten sich die Flachgauer und bauten das Team gehörig um. Vermehrt wurde Augenmerk auf heimische Talente und Rückhol-Transfers gelegt. Das Ziel: die Spieler sollen sich mit dem Verein identifizieren und so an ihre Leistungsgrenze gehen. Mit dem ambitionierten Neo-Coach Arsim Deliu könnten Ramspacher, Goiginger und Co. zum Spielverderber im Titelkampf und das Salz in der Suppe werden. S24-Prognose: Platz vier

Bereits im Salzburger Landescup erwies sich Eugendorf als harte Nuss. /Krugfoto ©

Salzburger Liga: 1. Runde

Freitag um 19 Uhr: TSV Neumarkt – SAK 1914

Freitag um 19.30 Uhr: SK Adnet – SK Strobl

Samstag um 17 Uhr: SC Golling – UFC Altenmarkt

Samstag um 17 Uhr: SV Bürmoos – UFV Thalgau

Samstag um 17 Uhr: ÖTSU Hallein – FC Zell am See

Samstag um 17 Uhr: SV Straßwalchen – SV Austria Salzburg

Samstag um 17 Uhr: TSU Bramberg – FC Puch