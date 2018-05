Dieses Protein lässt Krebs wachsen

Die Forscher haben ein Protein lokalisiert, dass für Medikamente anfällig ist. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER

Einen neuen potenziellen Ansatz für gezielte Therapien gegen eine aggressive Form von Blutkrebs haben österreichische Wissenschafter entdeckt. Die Ergebnisse der entsprechenden Studie wurde in der Zeitschrift “Nature Communications” veröffentlicht, hieß es am Freitag in einer Aussendung.