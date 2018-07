Digitale Vignette jetzt auch bei ARBÖ und ÖAMTC: Das solltet ihr wissen!

Der Vorteil liegt auf der Hand: Wegen des Rücktrittrechts bei Online-Käufen ist das Mautpickerl, das über das Onlineportalt der Asfinag erstanden werden kann, erst nach einer 18-tägigen Frist gültig. Mit der Einführung der digitalen Vignette bei ARBÖ und ÖAMTC entfällt das Rücktrittsrecht und die Vignette ist sofort gültig.

Die Preise pro Jahr sind ident zur Klebevariante, und betragen 87,30 Euro für Pkw und 34,70 für Motorräder. Erhältlich sind auch Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten.

Vorteile der digitalen Vignette

„Durch die digitale Vignette werden Besitzer von Wechselkennzeichen nicht mehr bestraft, in dem sie doppelte Autobahnmaut bezahlen müssen. Zudem ersparen sich Kfz-Besitzer Unannehmlichkeiten, wenn aufgrund eines Schadens die Windschutzscheibe getauscht werden muss“, heißt es in einer Aussendung des ARBÖ am Mittwoch. Die Gültigkeit der Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten könne natürlich auch für einen in der Zukunft gelegenen Startzeitpunkt individuell festgelegt werden und startet nicht automatisch mit dem Tag des Kaufs, weiß Renate Eschenlohr vom ARBÖ Salzburg.

Und so funktioniert’s

Die Anmeldung für die neue digitale Vignette wird direkt im Prüfzentrum durchgeführt, der Autofahrer muss hierfür das Kennzeichen bekannt geben. “Dies wird im ASFINAG-Portal von uns registriert und der Kunde erhält eine schriftliche Bestellbestätigung, der im Fahrzeug mitgeführt werden muss”, so Eschenlohr.

Wissenswertes zur digitalen Vignette

Die digitale Vignette ist nach Abschluss und Einzahlung sofort gültig. Wichtig! Zehn Minuten hat man für Korrekturen Zeit.

Die digitale Vignette ist auch für ausländische Kennzeichen, für den angegebenen Zeitraum gültig. Hier gelten dieselben Vorgaben wie für inländische Kennzeichen.

Die digitale Vignette gilt ausschließlich auf das Kennzeichen. Wenn sich das Fahrzeug oder der Zulassungsbesitzer ändern, sofern das Kennzeichen gleichbleibend ist, behält die Vignette weiterhin ihre Gültigkeit.

Vorteil: Bei Wechselkennzeichen muss nur eine Vignette für die auf Wechselkennzeichengemeldeten Fahrzeuge gekauft werden.

Bei Windschutzscheibentausch behält die Vignette, bei gleichbleibenden Kennzeichen, ihre Gültigkeit.

Eine neue Vignette (Ersatzvignette) wird bei folgenden Kriterien ausgestellt: Totalschaden des Fahrzeuges – nach Unfall, Motorschaden etc. Diebstahl des Fahrzeuges Diebstahl oder Verlust der Fahrzeugkennzeichen Bezirkszusammenlegung Wohnortwechsel in einen anderen Bezirk bei gleichbleibenden Zulassungsbesitzer



Eventueller Aufwandersatz bzw. erforderliche Unterlagen sind direkt bei den ARBÖ-Dienststellen zu erfragen.