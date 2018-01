Digitale Vignette rechtzeitig kaufen

Autofahrer können zwischen digitaler und Klebevignette wählen. - © Asfinag/Archiv

In drei Wochen endet die Gültigkeit der “alten” Vignette. Wer heuer auf die neue digitale Variante umsteigen will, sollte sich noch diese Woche darum kümmern. Denn: Der Online-Kauf gilt erst am 18. Tag.