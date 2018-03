Direktes Duell der Europacup-Anwärter Admira – LASK

Das Top-Duell der Runde - © APA

Das letzte Meisterschaftsviertel der Bundesliga wird am Samstag (16.00 Uhr) mit dem Topspiel der 28. Runde eingeläutet, wenn der Tabellenvierte Admira in der Südstadt im Duell der Europacup-Aspiranten den LASK empfängt. Nur ein Punkt steht der LASK hinter der Admira und Rapid. Weitere Spiele am Samstag sind Salzburg gegen WAC, St. Pölten gegen Sturm und Austria gegen Altach.