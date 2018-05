Diskonter Hofer sucht Personal für Holding-Standort in der Stadt Salzburg

Bereits seit vier Jahren fungiere der Standort in der Michael-Walz-Gasse in Maxglan als Managementholding und somit Koordinationsstelle für das internationale Geschäft der Unternehmensgruppe Aldi Süd nicht nur in Osteuropa, sondern weltweit unter dem Dach der Hofer KG. Zu den Aufgaben des Salzburger Holding-Standorts, genannt IFA (International Finance & Accounting), zählen u.a. Internationale Strategieentwicklung, Globales HR-Management, Controlling, Liquiditätsplanung, Erstellung von Richtlinien für Steuern, Recht, Compliance und Risk Management, heißt es in der Mitteilung.

Hofer will in Salzburg rund 350 Menschen beschäftigen

Laut einem Bericht der “Salzburger Nachrichten” in der vergangenen Woche will Hofer in Salzburg im Endausbau rund 350 Leute beschäftigen. Der geplante Bau eines neuen Bürokomplexes mit mehr als 10.000 Quadratmetern Nutzfläche soll demnach einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

Die Managementholding IFA betreibe bereits intensives Recruiting, teilte Hofer mit. “Wir suchen Menschen mit Berufserfahrung, etwa Juristen oder Steuerexperten, genauso wie Uniabsolventen rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Studien”, erklärte IFA-Geschäftsführerin Sylvia Enzinger.

(APA)