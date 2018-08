Doch keine Kürzungen bei der Kinderbetreuung

Beim Thema Kinderbetreuung dürfte es eine Einigung zwischen Bund und Ländern geben. (Symbolbild) - © APA/HERBERT NEUBAUER/Archiv

Nach langem Gezerre haben sich Bund und Länder nun auf die Mittel für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung geeinigt. Nach APA-Informationen aus mehreren Quellen wird es doch nicht weniger Geld geben, sondern wie bisher um die 140 Millionen Euro. Für den morgigen Freitag lud die Regierungsspitze zu einer Pressekonferenz in einen Kindergarten in Niederösterreich. In Regierungskreisen wurde eine Einigung vorerst aber dementiert.