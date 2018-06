Dominic Thiem erreicht in Paris erstes Grand-Slam-Finale

Karrierehöhepunkt für Dominik Thiem - © APA (AFP)

Dominic Thiem steht als zweiter Österreicher nach Thomas Muster im Einzel-Endspiel eines Tennis-Grand-Slam-Turniers. Der als Nummer 7 gesetzte Thiem bezwang am Freitag in seinem dritten Roland-Garros-Halbfinale en suite den Italiener Marco Cecchinato mit 7:5,7:6(10),6:1. Am Sonntag spielt er gegen Rafael Nadal (ESP-1) oder Juan Martin Del Potro (ARG-5) um den Titel.