Dominic Thiem im Viertelfinale von Barcelona

Thiem schlug den slowakischen Lucky Loser Jozef Kovalik 7:6(5),6:2 - © APA (AFP)

Dominic Thiem steht wie zuletzt in Madrid auch in Barcelona im Viertelfinale. Der als Nummer drei gesetzte Niederösterreicher besiegte nach einer wankelmütigen Leistung den slowakischen Lucky Loser Jozef Kovalik nach 1:43 Stunden mit 7:6(5),6:2 und trifft nun am Freitag auf Albert Ramos-Vinolas (ESP-10) oder Stefanos Tsitsipas (GRE).