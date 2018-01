Dominic Thiem in Doha im Achtelfinale

Bisher makellose Jahresbilanz für Dominik Thiem - © APA (AFP)

Dominic Thiem hat am Montag sein erstes Saisonspiel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Niederösterreicher setzte sich in der ersten Runde des mit knapp 1,3 Millionen Dollar dotierten Turniers in Doha gegen den Russen Jewgenij Donskoj mit 7:6(3),6:3 durch. Im Achtelfinale wartet der Sieger aus Aljaz Bedene (Slowenien) – Malek Jaziri (Tunesien), diese Partie wird am Dienstag ausgetragen.