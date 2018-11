Dominic Thiem bei Davis Cup in Salzburg

Thiem wird in Salzburg spielen. - © APA/AFP/Glyn KIRK

Am 1. und 2. Februar ist die Salzburgarena Schauplatz für Österreichs Davis-Cup-Heimspiel in der Weltgruppe gegen Chile. Seit wenigen Tagen ist der Vorverkauf für 4.000 Tickets plus 30 Logen angelaufen. Auch Tennisass Dominic Thiem hat zugesagt.