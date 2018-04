“Don’t smoke”-Initiatoren übergeben 591.146 Unterstützungserklärungen

Knapp 600.000 Menschen haben unterzeichnet. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Für das “Don’t smoke”-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie sind 591.146 Unterstützungserklärungen gesammelt worden. Mit dieser Unterschriftenzahl übergaben die Initiatoren von der Wiener Ärztekammer und der Österreichischen Krebshilfe am Mittwochvormittag den Einleitungsantrag an das Innenministerium. Dieses hat nun drei Wochen Zeit, die eigentliche Eintragungswoche festzulegen.