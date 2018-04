Es gibt breite Unterstützung für die Volksbegehren - © APA

Am Mittwoch werden das Volksbegehren “Don’t smoke” für ein Rauchverbot in der Gastronomie und das Frauenvolksbegehren offiziell beim Innenministerium eingeleitet. Beide Initiativen starten bereits mit Hunderttausenden Unterstützungserklärungen in die eigentliche Eintragungswoche. Diese muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt des Einleitungsantrags vom Ministerium festgelegt werden.