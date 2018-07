Doppelpass: Italien fordert von Regierung Erklärungen

Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi - © APA (AFP)

Italien fordert von der österreichischen Regierung Erklärungen zum Thema Doppelpass. Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi habe den italienischen Botschafter in Wien, Sergio Barbanti, aufgerufen, sich bei der Regierung in Wien bezüglich der jüngsten Informationen zum Thema Doppelpass für Südtiroler zu erkundigen, hieß es in einer Presseaussendung des Außenministeriums in Rom am Sonntag.