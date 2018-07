Aufstieg als Gruppenzweite für Doppler/Horst - © APA (Archiv/Schlager)

Clemens Doppler und Alexander Horst sind bei der Beach-Volleyball-EM in den Niederlanden als Gruppenzweite in die K.o.-Phase aufgestiegen. Die Vizeweltmeister bezwangen am Donnerstag in Rotterdam in Gruppe C die Polen Mariusz Prudel/Jakub Szalankiewicz 2:1 (25,-15,8).