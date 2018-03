Dortmund besiegte Hannover 1:0

Unter Stöger ist der BVB in der Liga weiter ungeschlagen. Der Wiener musste auf den an Muskelbeschwerden laborierenden Marco Reus verzichten und stellte dafür den zuletzt kritisierten Mario Götze wieder auf, der sich diesmal stärker als gegen Salzburg präsentierte. Bei den Gästen, die zum vierten Mal in Folge verloren, fehlte Martin Harnik wegen einer Erkrankung.

(APA)