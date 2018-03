Dortmund und Austria Salzburg: Was haltet ihr von einer Fan-Freundschaft?

Die Fan-Gruppe “Südtribüne Dortmund” hat das Duell zwischen Dortmund und Salzburg bekanntlich boykottiert und stattdessen Spenden für den in der Salzburger Liga spielenden SV Austria Salzburg gesammelt. Am Mittwoch traf Austria-Obmann Claus Salzmann den Dortmunder Vorstand in Salzburg.

BVB greift Austria Salzburg unter die Arme

Der Zusammenschluss, dem rund 50 BVB-Fanclubs und mehr als 2.700 Personen angehören, gab bei den Heimspielen gegen Salzburg und am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt für eine Spende von jeweils zehn Euro symbolische Eintrittskarten aus. Vor zwölf Jahren entstand bei einem Besuch der Violetten eine Beziehung mit den Dortmunder Fans. Ein Jahr nach der Neugründung haben die Maxglaner ein Spiel in Dortmund besucht und dabei eine lose Fan-Beziehung geschaffen.