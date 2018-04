Dovedan-Doppelpack bei Heidenheim-Sieg gegen Düsseldorf

Dovedan schoss wichtige Tore für Heidenheim - © APA (dpa)

Nikola Dovedan hat in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga mit zwei Toren maßgeblich zum wichtigen 3:1-Heimerfolg von Abstiegskandidat Heidenheim gegen Tabellenführer Düsseldorf beigetragen. Der österreichische Stürmer schoss am Sonntag das 1:0 (23.) und das 2:1 (56.). Für Dovedan waren es die Saisontore drei und vier, auch in der Vorwoche hatte er einmal getroffen.