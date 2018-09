Nikola Dovedan bei seinem Treffer zum 1:0 - © APA (dpa)

Lukas Hinterseer hat am Samstag mit dem VfL Bochum in der 2. deutschen Fußball-Liga trotz Tor und Assist des Tirolers in Heidenheim 2:3 (2:1) verloren. Der Angreifer egalisierte in der 21. Minute zwar die Führung durch Nikola Dovedan (11.) und legte das 2:1 auf (31.), nach einer Gelb-Roten Karte für Anthony Losilla (37.) drehten die Hausherren das Spiel in der Schlussphase (77., 84.) aber noch.