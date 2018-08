Dovizioso, Lorenzo sorgten in Brünn für Ducati-Doppelsieg

Für KTM war Brno jedenfalls keine Reise wert, die Innviertler Motorradschmiede musste vielmehr einen weiteren Tiefschlag hinnehmen. Mika Kallio fällt ohnehin mehrere Monate verletzt aus. Zu allem Überfluss brach sich Pol Espargaro bei einem Sturz im Aufwärmtraining am Sonntagvormittag das Schlüsselbein – und dürfte damit so wie Kallio beim Heimrennen in Spielberg fehlen. Der einzig verbliebene Fahrer, der Brite Bradley Smith, kam in Brünn in der 20. Runde zu Sturz, blieb aber zumindest unverletzt.

An der Spitze des Rennens lieferten einander Dovizioso, Lorenzo und Marquez ein recht spannendes Rad-an-Rad-Duell, das Trio landete schließlich innerhalb von 0,368 Sekunden auf dem Podest. Marquez hält bei 181 Punkten und führt damit nach zehn WM-Läufen weiter komfortabel vor Valentino Rossi. Der italienische Altmeister wurde am Sonntag Vierter und hat 132 Punkte auf dem Konto, Dovizioso ist Dritter (113).

In der Moto2 setzte sich Miguel Oliveira durch, der Portugiese übernahm zugleich auch die WM-Führung von Francesco Bagnaia, der zwei Punkte zurückliegt. Das Moto3-Rennen ging an Fabio di Giannantonio aus Italien. Dessen Landsmann Marco Bezzecchi übernahm mit einem sechsten Platz die Führung in der Gesamtwerbung vom Spanier Jorge Martin, der im Training in Brünn gestürzt war und sich einen Bruch des Radiusknochens am linken Handgelenk zugezogen hatte.

Nach dem Rennen in Brünn folgen am Montag noch Testfahrten in Tschechien, danach geht es für die Zweirad-Karawane nach Österreich. Am Dienstag präsentieren Marquez und Pol Espargaro im ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Wien-Erdberg die Verkehrssicherheitskampagne “No Ride without Training” des österreichischen Verkehrsministeriums und der Arge 2Rad. Mittwoch gastieren einige Top-Piloten in Graz, wo sie mittags mit der Grand-Prix-Bim zum Hauptplatz kommen und Autogramme schreiben. Mit dabei u.a. Jack Miller, Danilo Petrucci (beide Pramac Ducati) sowie Takaaki Nakagami (LCR Honda).

(APA)