Dramatische Rettung aus der Saalach: 83-Jährige stirbt in Spital

Die 83-Jährige stürzte in den Saalach. - © Neumayr/Archiv

Eine junge Polizistin hat am Mittwochnachmittag eine 83-Jährige aus der rund zehn Grad kalten Saalach bei Freilassing (Lkr. BGL) in Bayern gerettet. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten die 83-Jährige notärztlich und lieferten sie ins Salzburger Landeskrankenhaus (LKH) ein, wo sie trotz der schnellen Rettung und aller Bemühungen später verstarb. Das teilte das bayerische Rote Kreuz am Donnerstag mit.