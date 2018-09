Dramatische Szenen in Schwarzach: Vater rettet Kind aus Salzach

Für die Urlauberfamilie ist gerade noch alles gut gegangen. - © WR Salzburg

Gerade noch gut gegangen ist am frühen Dienstagabend eine brenzlige Situation an der Salzach in Schwarzach (Pongau): Ein Vater konnte sein Kind, das in den Fluss gestürzt war, gerade noch retten. Auch ein vorbeikommender Jogger eilte zu Hilfe.