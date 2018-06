Dramatischer Einsatz für Saalfeldener Bergretter

Der Hubschrauber konnte erst am nächsten Morgen starten. (Symbolbild) - © Neumayr/Archiv

Im Steinernen Meer an der Landesgrenze von Salzburg zu Bayern ist am Donnerstagabend ein Bergsteiger in Bergnot geraten. Der 36-jährige Deutsche alarmierte gegen 21.30 Uhr die Bergrettung, weil er aus Erschöpfung nicht mehr weiter konnte. Er hatte die Nacht auf der Wasseralm im Nationalpark Berchtesgaden verbracht und wollte den Gebirgsstock eigentlich Richtung Hinterthal bei Maria Alm überqueren. 14 Bergsteiger stiegen noch in der Nacht zu ihm auf und versorgten ihn bis zum MOrgen.