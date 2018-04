Drehkreuze zur Regelung der Touristenströme in Venedig

Täglich tummeln sich in der Stadt bis zu 100.000 Besucher - © APA (AFP/Archiv)

Venedig hat erstmals Drehkreuze aufgestellt, um den Zugang von Besuchern zu strategischen Orten der Stadt zu regeln. Damit soll an diesem langen Wochenende bis zum 1. Mai ein Massenandrang von Touristen an Orten wie Markusplatz und Rialto-Brücke geregelt werden. Eines der Drehkreuze wurde unweit der Calatrava-Brücke am Eingang der Stadt aufgestellt.