Drei Autos und ein Motorrad standen in Wr. Neustadt in Brand

Ursache noch unbekannt - © APA (Feuerwehr Wr. Neustadt)

In Wiener Neustadt sind Montagfrüh mehrere vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrzeuge ausgebrannt. Beim Eintreffen der Löschmannschaften standen drei Pkw und ein Motorrad bereits in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr. Bei der Bezirksalarmzentrale waren mehrere Notrufe eingegangen. Durch ein offenes Fenster drang Rauch in das Stiegenhaus ein. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz.