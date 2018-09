Drei Frauen in Wien attackiert – Verdächtiger festgenommen

Der verdächtige 41-Jährige wurde in U-Haft genommen - © APA (Webpic)

Ein 41-jähriger Mann hat am Freitagabend in Wien-Alsergrund an einer Straßenbahnhaltestelle drei Frauen attackiert. Die Betroffenen im Alter von 65, 67 und 75 Jahren kassierten Faustschläge und Fußtritte und wurden teilweise schwer verletzt. Sie erlitten Hämatome, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Laut Landespolizeidirektion wurde der Verdächtige – ein syrischer Asylwerber – festgenommen.