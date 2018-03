Drei Hunde bei Wohnhausbrand in OÖ verendet

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus sind in der Nacht auf Samstag in Hörsching (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich drei Hunde verendet. Als der 56-jährige Mieter kurz vor 1.00 Uhr heimkam, konnte er das Haus wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr betreten. Die darin befindlichen Hunde starben durch die Rauchgase. Die genaue Brandursache war laut Polizei OÖ am Samstagvormittag zunächst unklar.

Der 56-Jährige wurde nicht verletzt und es waren auch keine anderen Personen in Gefahr. Der Mieter hatte das Einfamilienhaus um 19.00 Uhr verlassen, nachdem er zuvor noch einmal den Schwedenofen mit Holz befüllt hatte. Es entwickelte sich vom Wohnzimmer ausgehend ein Glimmbrand, welcher zu einer starken Rauchentwicklung und Verrußung des Hauses führte. Funkenflug dürfte Brand in Hörsching entfacht haben Der Brand ist möglicherweise durch einen Funkenflug beim Nachlegen beziehungsweise Befüllen des Schwedenofens ausgelöst worden. Weitere Erhebungen zur Brandursache seien noch am Laufen, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden.