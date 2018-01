Drei junge Fahrraddiebe in Elsbethen ertappt

Die Fahrräder wurden an den Bahnhöfen in Elsbethen und in Hallein gestohlen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Drei Fahrraddiebe im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sind am Samstagnachmittag in Elsbethen (Flachgau) ausgeforscht worden. Sie wurden von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt und kurze Zeit später von eingetroffenen Polizisten geschnappt. Die Beamten stellten zudem zwei weitere gestohlene Fahrräder sicher. Weitere Erhebungen folgen, teilte die Polizei am Sonntag mit.