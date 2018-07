Die drei Kinder wurden leblos im Wasser aufgefunden. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Drei Kinder sind in einem See in der französischen Stadt Chalon-sur-Saone ertrunken. Das teilte die zuständige Präfektur am Montag mit. Die Kinder im Alter von neun, zehn und 13 Jahren kamen demnach am Sonntagabend ums Leben. Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, sie wiederzubeleben. Der Bürgermeister der Stadt, Gilles Platret, schrieb bei Twitter, die Kinder seien Geschwister gewesen.