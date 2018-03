Drei Kinder starben bei Hausbrand in Tschechien

Zwei Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr am frühen Morgen ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war bereits das ganze Gebäude verraucht. Die Löscharbeiten dauerten rund zweieinhalb Stunden. Die Ursache ist noch unbekannt, ein Gutachter soll nun die Elektroinstallation überprüfen.

Die Eltern waren erst vor zwei Jahren zusammen mit ihren Kindern und einer Großmutter in das alte Bauernhaus in Groß Olkowitz in Südmähren gezogen. Die Gemeinde mit knapp 700 Einwohnern liegt rund 20 Kilometer nordöstlich von Znaim.

(APA/dpa)