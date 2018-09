Drei Schauplätze beim Salzburger EU-Gipfel

Weiter geht es am Mittwochabend in die Felsenreitschule des Großen Festspielhauses, wo der offizielle Auftakt des informellen Treffens der Staats- und Regierungschefs stattfindet. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bürgermeister Harald Preuner begrüßen die Gäste.

Der EU-Gipfel spielt sich in der Stadt Salzburg an drei wichtigen Schauplätzen ab. /Stadt Salzburg ©

Arbeitssitzungen am Donnerstag

Am Donnerstagmorgen starten am frühen Vormittag die Arbeitssitzungen in den Räumlichkeiten des Mozarteums. Gegen Mittag wird zum gemeinsamen Foto-Termin in den Mirabellgarten geladen.

Aktuelle Gipfel-Verkehrsinfos in Echtzeit

Während der zwei Tage kommt es in der Stadt Salzburg auf städtischen und regionalen Buslinien zu zahlreichen Umleitungen. Aktuelle Fahrplaninfos in Echtzeit geben die VerkehrsApps „qando Salzburg“ und „Salzburg Verkehr“, außerdem informiert die Polizei via „twitter“.