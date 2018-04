Drei Schwerverletzte bei Brand im Bezirk Scheibbs

Opfer wurden ins AKH Wien transportiert - © APA (Archiv/dpa)

Ein Brand in Gumprechtsfelden in der Gemeinde Wieselburg-Land (Bezirk Scheibbs) hat am späten Dienstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Ein Carport samt Motorboot und Kleinbus war in Flammen gestanden, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger auf Anfrage mit. Drei “Christophorus”-Hubschrauber transportierten die Opfer ins AKH Wien, berichtete Sonja Kellner vom Roten Kreuz NÖ.