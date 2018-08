Drei Schwerverletzte bei Motorradunfall auf B20

Die Unfallstelle war für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. - © BRK BGL

Drei Schwerverletzte forderte am Sonntagnachmittag eine Frontalkollision zwei Motorradfahrer auf der B20 in Bayerisch Gmain (Lkr. BGL) in Bayern. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Die Straße musste zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.