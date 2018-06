Drei Schwulen-Aktivisten in Mexiko erschossen

Die Männer wurden nach Angaben lokaler Medien mit Kopfschüssen getötet, ihre Leichen am Sonntag neben einer Straße gefunden. Laut Berichten waren die Männer schwul und engagierten sich in ihrer Region für die Rechte der LGBT-Gemeinschaft.

Dieses Verbrechen an den Aktivisten der sexuellen Vielfalt sei nicht akzeptabel, erklärte eine Beauftragte der Partei der demokratischen Revolution (PRD). Der Vorfall müsse untersucht werden und dürfe nicht in der Gewaltwelle untergehen, die Mexiko derzeit heimsucht.

Am Samstag findet in der Hauptstadt des lateinamerikanischen Landes die Gay-Pride-Parade statt. Sie ist der größte Marsch von LGBT-Mitgliedern und Unterstützern in Mexiko.

(APA/dpa)