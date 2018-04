Bei einem Anschlag in der Südosttürkei sind nach Militärangaben drei Soldaten getötet worden. Das Attentat sei in der Provinz Sirnak von Anhängern der kurdischen Untergrundorganisation PKK verübt worden, teilten die türkischen Streitkräfte am Montag mit. Die PKK bekannte sich zunächst nicht zu der Tat.

Seit dem Zusammenbruch eines Waffenstillstands im Juli 2015 ist der Konflikt zwischen türkischer Regierung und PKK wieder neu entflammt. Die Armee geht militärisch gegen die PKK in der Südosttürkei vor. Diese wiederum verübt immer wieder Anschläge vor allem auf Sicherheitskräfte. Die PKK wird von der türkischen Regierung, den EU-Staaten und den USA als Terrororganisation eingestuft. (APA/dpa)