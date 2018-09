Drei tätliche Angriffe in Innsbruck in einer Nacht

Angeblich waren es zwei Schwarzafrikaner, die den Österreicher in Bahnhofsnähe mit Schlägen ins Gesicht verletzten, wobei einer der beiden Täter einen Schlagring verwendete. Das Opfer wurde in die Innsbrucker Unfallambulanz eingeliefert. Im Zuge der Fahndung wurde ein 22-jähriger Somalier als Tatverdächtiger gefasst, der zweite Täter war noch flüchtig.

Zwei Stunden zuvor, gegen Mitternacht, war der Tschetschene im Stadtteil Hötting durch einen Messerstich in den Bauch leicht verletzt und ambulant versorgt worden. Auch hier soll es sich bei dem noch flüchtigen Täter um einen Somalier handeln. Der dritte Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Nach ersten Polizeiangaben hatte dabei ein 30 Jahre alter Somalier dem Algerier mit einem Küchenmesser in den rechten Oberarm gestochen, nachdem er ihn um Bargeld gefragt hatte.

(APA)