Die Verschütteten wurden nur noch tot geborgen - © APA (KEYSTONE)

Bei einem Lawinenunglück am Samstag in der Schweiz sind drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei im Kanton Wallis am Sonntag mitteilte, handelt es sich vermutlich um Spanier. Zwei Mitglieder der Gruppe seien am Samstagabend lebend geborgen worden.