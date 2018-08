Bei einem Busunglück in Polen sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen ums Leben gekommen. 18 Insassen des ukrainischen Reisebusses, der in der Nacht zum Samstag in Leszczawa Dolna im Südosten des Landes verunglückte, wurden verletzt, acht von ihnen lebensgefährlich, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.

Der Bus kam nach Polizeiangaben am Freitag gegen 23.00 Uhr in einer Kurve von der Straße ab, durchbrach die Leitschiene und stürzte einen steilen Abhang hinab. Dabei habe sich der Bus, der auf dem Weg von Lviv im Westen der Ukraine nach Wien war, mehrmals überschlagen. Medienberichten zufolge kommt es in dem Abschnitt der Fernverkehrsstraße zwischen den Städten Sanok und Przemysl immer wieder zu Unfällen.