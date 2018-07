Drei US-Golfer führen bei British Open

Jordan Spieth ist einer von drei Führenden vor dem Schlusstag - © APA (AFP)

Titelverteidiger Jordan Spieth, Xander Schauffele und Kevin Kisner mit jeweils 204 Schlägen gehen als Spitzenreiter in den Finaltag der mit 10,25 Millionen Dollar dotierten British-Golf-Open. In Lauerstellung mit 208 liegt deren US-Landsmann Tiger Woods, der 42-jährige spielte eine starke 66er-Runde und verbesserte sich in Carnoustie auf den geteilten sechsten Rang.