Drei Verletzte hat ein Frontalcrash am Freitagabend auf der Ennstal Straße (B320) bei Assach (Bezirk Liezen) gefordert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein alkoholisierter 40-Jähriger aus dem Bezirk Liezen in der sogenannten Assacher Senke auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das entgegenkommende Auto einer 18-jährigen Lenkerin gekracht. Sie und zwei Mitfahrerinnen wurden verletzt.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw der 18-Jährigen aus dem Bezirk Liezen von der Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitten die Lenkerin, aber auch eine weitere 18-jährige sowie eine 16-jährige Insassin, die ebenfalls aus dem Bezirk stammen, Verletzungen. Sie mussten ins Diakonissenkrankenhaus Schladming eingeliefert werden. Der Lenker blieb unverletzt, ein Alkotest beim 40-Jährigen Autofahrer ergab jedoch eine starke Alkoholisierung. (APA)