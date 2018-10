Die 78-Jährige war gemeinsam mit zwei Mitfahrerinnen, 70 und 75 Jahre alt, von Maishofen kommend in Richtung Saalfelden unterwegs, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Frau touchierte eine Verkehrsinsel. Der Wagen kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in ein Brückengeländer. Alle drei Insassinnen wurden verletzt. Sie mussten vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht werden.