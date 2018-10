Drei Verletzte bei Schlägereien in Wals-Himmelreich

Fast zeitgleich ereigneten sich die ersten beiden Fälle gegen 24 Uhr: Auf einem Parkplatz wurde eine Person durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Laut einem Zeugen trat der Täter dabei noch auf das am Boden liegende Opfer ein, berichtet die Polizei am Samstag. Zur selben Zeit wurde in einem Lokal eine Person durch einen Kopfstoß unbestimmten Grades im Gesicht verletzt.

Wals-Himmelreich: Verletzte in Krankenhaus eingeliefert

Bei einer weiteren Auseinandersetzung wurde jemandem in einem Lokal durch einen Faustschlag ins Gesicht die Nase gebrochen. Daraufhin versetzte der Täter dem Opfer noch einen Schlag auf den Hinterkopf und flüchtete laut Polizei anschließend.