Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Eugendorf

Am Samstagvormittag ereignete sich in Eugendorf (Flachgau) ein Auffahrunfall mit drei Verletzten. Eine 42-Jährige hielt an einem Zebrastreifen auf der B1, um eine Fußgängerin queren zu lassen. Eine nachkommende Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf das Heck des Autos auf. Alle Verletzten wurden ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.