Drei Verletzte nach Crash nahe Salzburger Karolinenbrücke

Der Unfall sorgte für umfangreiche Staus rund um das Justizgebäude. - © FMT-Pictres/TA

Zu einem folgenschweren Crash kam es am Mittwoch im Morgenverkehr mitten in der Stadt Salzburg. Ein Autofahrer dürfte den Vorrang am Kreisverkehr an der Karolinenbrücke missachtet haben – es kam zum Zusammenstoß, der drei Verletzte forderte.