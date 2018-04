Dreiergipfel berät in Ankara über Syrien

Letzter Dreiergipfel fand im November statt - © APA (AFP/Archiv)

Trotz gegensätzlicher Positionen in Syrien wollen sich die Türkei sowie Russland und der Iran bei einem Dreiergipfel am Mittwoch um Deeskalation in dem Bürgerkriegsland bemühen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt dafür mit seinen Amtskollegen aus Russland und dem Iran, Wladimir Putin und Hassan Rouhani, in Ankara zusammen, um über eine Nachkriegsordnung zu beraten.